Faustino Asprilla regresó este jueves al país luego de celebrar su cumpleaños en Europa. Apenas aterrizó, el recordado delantero tuvo que ser recibido con una silla de ruedas porque tenía su rodilla derecha muy inflamada y se le complicaba caminar.

Minutos después, Asprilla acudió a sus redes sociales para quejarse de que el servicio médico del aeropuerto El Dorado, de Bogotá, no accedió a aplicarle unas inyecciones que él tenía.

“Acabo de llegar de España, me tuvieron que recoger en silla de ruedas porque no puedo caminar, tengo la rodilla realmente inflamada. Yo tengo unas inyecciones que me aplico para eso, pero en el aeropuerto de Bogotá, en la Cruz Roja, me dijeron que no me las podían aplicar. O sea, lo dejan morir a uno. Sinceramente, lo dejan morir a uno por no aplicar una inyección. Qué tristeza este país”, relató en un video Asprilla a sus seguidores en Twitter.