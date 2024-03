Por: Gol Caracol

El buen presente de Luis Díaz ha llamado de gran manera la atención en varios de los equipos más importantes del fútbol mundial. Sin embargo, según lo afirmó Julio Comesaña, desde que jugaba en el Junior de Barranquilla, ya veía en el guajiro potencial para ‘romperla’ junto a los más grandes.

En una entrevista con ‘El Heraldo’, el estratega uruguayo realizó una reveladora confesión, en la que contó aquella vez que puso a ‘Luchito’ en el radar del Real Madrid: “Yo recomendé a Luis Díaz a Ramón Martínez (secretario técnico de los ‘merengues’). Venía mucho a Colombia. Un día cualquiera, estando acá en Barranquilla, le escribí: Ramón, síguelo, en Europa y en cualquier lado interesa”.

“Él (‘Lucho’) juega con velocidad y determinación. Tiene un buen remate, juega por dentro, juega por fuera, desborda, es espigado, pierna fina, no es gordo, no es nada, es un jugador fuerte, juega siempre. Síguelo”, dijo Julio Comesaña, en referencia al extremo ‘cafetero’, que ahora juega en el Liverpool de Inglaterra.

Sin embargo, parece ser que en el entorno ‘merengue’ hicieron caso omiso con el guajiro y no le dieron relevancia. ¡Grave error!

“Pasó el tiempo, Luis Díaz siguió, creció y lo vendieron (al Porto de Portugal), y un día cualquiera, me llama el periodista argentino Jorge Barraza y me dice que Ramón le contó: ‘Julio me dijo de ese jugador y yo la verdad que no sé, me lo dejé pasar y no me di cuenta’”, dijo Comesaña, riéndose, mientras recordaba aquella anécdota con el secretario técnico del Real Madrid.

