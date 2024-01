Desde hace unos días se conoció que el conjunto brasileño estaba interesado en contratar al delantero de la Selección Colombia, quien actualmente está jugando en condición de préstamo con el Werder Bremen de Alemania (pertenece al Eintracht Frankfurt).

Sin embargo, el director deportivo del Bremen aseguró en su momento que el colombiano seguiría en el equipo europeo, afirmación que fue ratificada por el técnico del club, Ole Werner, días después. Este aseguró que Santos Borré entraba dentro de sus planes, por lo que quería contar con él hasta el final de temporada.

“Rafa trabaja muy profesionalmente. No he notado ningún cambio desde que está aquí. No es raro que un jugador tenga interés en otro club. Eso es parte del trabajo. Rafa nos da la sensación de que no tiene el corazón en ello. Puede separar las cosas muy bien”, dijo el entrenador en su momento.

Dónde jugará Rafael Santos Borré

Este martes 16 de enero se conoció que el delantero barranquillero ya tendría definida su salida del Werder Bremen. Así lo aseguró el periodista argentino César Luis Merlo, quien ha seguido de cerca lo que pasa con el ex River Plate.

De acuerdo con el comunicador, Internacional hizo una jugada de última hora con la que logró destrabar el fichaje del colombiano.

“El traspaso ya está firmado. Lo único que resta definir es si se suma ahora, como pretende el club”, dijo el periodista.

🚨[EXCLUSIVO] SC Internacional destrabó la situación y Rafael Santos Borré jugará allí.

*️⃣El traspaso ya está firmado. Lo único que resta definir es si se suma ahora, como pretende el club, o en junio tras finalizar su cesión con Werder Bremen. Su contrato será hasta diciembre… pic.twitter.com/5rfxKeNy0A — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 16, 2024

Lo que está por definir es si la llegada del atacante se dará en lo que resta del mes o al finalizar la temporada. Según Merlo, el contrato del futbolista iría hasta diciembre de 2028.

