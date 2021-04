green

Radamel Falcao García es uno de los personajes más queridos de Colombia. Sus seguidores le reconocen su esfuerzo, dedicación y fortaleza mental que ha tenido durante su carrera deportiva; por ejemplo, como cuando tuvo que afrontar la lesión que lo dejó por fuera de la Copa del Mundo Brasil 2014.

Sin embargo, el mismo samario, quien reconoció que aquella fue una situación complicada en la que sufrió de depresión al no entender las cosas, comentó que Dios fue el que lo ayudó a revertir esa situación adversa: “Pasé un momento en el que no veía la luz. Después vi cómo Dios me levantó”, le dijo a Daniel Habif en una entrevista.

En el siguiente video, del canal de YouTube de ‘Daniel Habif’, podrá ver las declaraciones del delantero (minuto 41:31):

Este vínculo, que el goleador ha creado con Dios, comenzó cuando aquel era un niño: “Yo conocí al Señor muy chiquito y, desde ahí, él ha sido el motor de mi vida y el que ha sostenido a mi familia”.

¿Cómo conoció Falcao García a su esposa?

Como lo dijo Falcao en la entrevista con Habif, él conoció a su esposa, Lorelei Tarón, en una iglesia: “Cuando la vi, quedé sorprendido”. El goleador indicó que no fue fácil conquistar el corazón de la argentina, resaltando que su primo lo ayudó a acercarse más a ella.

Además, el delantero, que por aquella época jugaba en River Plate, reconoció que se le declaró a Tarón en una cena que organizó su compañero de equipo Marcelo Gallardo, después de varios intentos fallidos por tener una cita con ella.

Hijos de Radamel Falcao García

Falcao García y Lorelei Tarón tienen cuatro hijos llamados Dominique, Desirée, Annette y Jedidiah; este último tiene la particularidad que su nombre significa “amado por el Señor”, así lo hizo conocer el colombiano en su cuenta de Instagram: