Puma es una de las marcas deportivas más importantes del mundo, pues viste a muchos equipos de fútbol, de la Fórmula 1, su balón se utiliza en varios torneos como La Liga de España y la Copa América 2024 y por eso compite de tú a tú con otras como Adidas y Nike.

(Ver también: Incautan miles de tenis falsificados de reconocidas marcas en el centro de Ibagué)

Uno de los objetivos de esta compañía alemana es vestir a diferentes Selecciones que aunque no son tan grandes, tienen bastante alcance como Uruguay, Suiza, Marruecos, Costa de Marfil y muchas más.

Por ejemplo, la Selección de Israel también se vestía con esta marca deportiva, pero la empresa comenzó a recibir muchas críticas por parte de grupos pro-palestinos debido al conflicto que ya lleva meses en la Franja de Gaza y por eso Puma habría tomado una importante decisión.

BREAKING: Puma has announced it is dropping its sponsorship of the Israel Football Association, including the national soccer team.

Puma has long been a target of a Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) campaign for sponsoring teams in illegal settlements.pic.twitter.com/mUahxcDmHD

— BreakThrough News (@BTnewsroom) December 12, 2023