Atalanta empezó arriba en el marcador con tanto del croata Mario Pasalic (27’) y en el minuto 82, cuando el triunfo parecía escriturado, su entrenador sustituyó al artillero colombiano Duván Zapata.

Sin embargo, el cambio no surgió el efecto deseado, pues en los minutos 90 y 93 vinieron los tantos del PSG con el brasileño Marquinhos y el camerunés Eric Maxim Choupo, respectivamente.

Sobre el final, el también ‘cafetero’ Luis Fernando Muriel, que ingresó en el segundo tiempo, tuvo el empate para el Atalanta y obligar al alargue, pero su avance no tuvo una buena resolución y su equipo no pudo seguir haciendo historia.

Así seguirán los cuartos de final:

Jueves 13 de agosto

Leipzig (ALE) vs. Atl. Madrid (ESP)

Viernes 14 de agosto

Barcelona (ESP) vs. Bayern (ALE)

Sábado 15 de agosto

Man. City (ING) vs. Lyon (FRA)

En video, la agónica remontada del PSG: