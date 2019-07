El Tour de Francia ofrecerá 2 etapas con final en alto, ideales para el lucimiento de los ‘escarabajos’. Entre tanto, el boxeador vallecaucano Óscar Rivas enfrentará al británico Dillian Whyte en suelo inglés por el derecho a ser primer retador del título pesado del CMB.

Por otra parte, el pegador filipino Manny Pacquiao se medirá ante el estadounidense Keith Thurman por la unificación del título AMB del peso wélter.

Sábado 20 de julio

• Tour de Francia: Etapa 14

Hora: 7:00 a.m.

Canal: ESPN

• Liga Águila: Unión vs. Huila

Hora: 3:15 p.m.

Canal: WIN

• Boxeo: Óscar Rivas (COL) vs. Dillian Whyte (GRB)

Peso pesado del CMB

Hora: 4:55 p.m.

Canal: Caracol

• Liga Águila: Cúcuta vs. Santa Fe

Hora: 5:00 p.m.

Canal: RCN

• Liga Águila: Cali vs. Jaguares

Hora: 5:30 p.m.

Canal: WIN

• Liga Águila: Tolima vs. América

Hora: 7:45 p.m.

Canal: WIN

• Boxeo: Manny Pacquiao (FIL) vs. Keith Thurman (EEUU)

Unificación del título wélter de la AMB

Hora: 8:00 p.m.

Canal: ESPN

Domingo 21 de julio

• Tour de Francia: Etapa 15

Hora: 7:00 a.m.

Canal: ESPN

• Liga Águila: Alianza vs. Águilas

Hora: 3:45 p.m.

Canal: WIN

• Liga Águila: Millonarios vs. O. Caldas

Hora: 5:00 p.m.

Canal: RCN

• Liga Águila: Patriotas vs. Junior

Hora: 5:45 p.m.

Canal: WIN

• Liga Águila: Nacional vs. Bucaramanga

Hora: 7:45 p.m.

Canal: WIN