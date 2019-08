green

Eduardo Méndez señaló que luego de la derrota ‘cardenal’, 4-0 ante Deportes Tolima en la cuarta fecha de la Liga Águila, tomó la decisión de separar del cargo al estratega argentino: “Hablé con él [en el camerino] y le dije que necesitaba cuadrar la terminación de su contrato… él se negó a salir a la rueda de prensa, por eso fui yo”.

Sobre el timonel para lo que resta del año dejó ver que podría ser Hárold Rivera: “Es una opción, él estaba conmigo en el estadio [de Ibagué]”.

Y agregó que ya contactó a un entrenador que actualmente trabaja en Colombia y que deberá tomar las riendas del plantel albirrojo 2020: “He hablado con un técnico y estamos comprometidos para enero, pero debo ir armando al equipo y consultándolo sobre los jugadores que podrían venir”.

Finalmente, expresó lo que le disgustaba de Camps: “Son muchas las cositas que uno veía desde afuera y no gustaban, y ante un resultado sacatécnicos, no podía esperar a que la avalancha me llevara”.