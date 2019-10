Pese a que el trazado tendrá 5 jornadas de alta montaña con final en alto y 7 fracciones de perfil quebrado, la máxima dificultad para los pedalistas colombianos serán las 3 contrarreloj planas que fueron programadas, terreno en el que habitualmente pierden tiempo.

El total serán 58,8 kilómetros contra el cronómetro, lo que pone contra las cuerdas a los escaladores nacionales que pretendan luchar por el título.

Luego de los 3 días iniciales en Hungría, el pelotón se trasladará a la isla de Sicilia para 3 jornadas más. Posteriormente, el lote recorrerá la bota itálica de sur a norte para terminar en la última semana con las fracciones más exigentes en los Alpes.

En video, la presentación del recorrido:

Discover the general planimetry of #Giro d'Italia 2020. Save this picture so that you can have the next Giro always with you! 👉https://t.co/01N4upQ4Gi pic.twitter.com/zzrX1XDt15

— Giro d'Italia (@giroditalia) October 24, 2019