El embalaje con el que se definió la primera etapa del Tour de Polonia terminó en una tragedia. El holandés Groenewegen hizo una maniobra antideportiva al moverse bruscamente para evitar que su compatriota Jakobsen lo superara en la meta y lo que provocó fue que este último, que iba a más de 80 kilómetros por hora, se estrella contra las vallas.

Luego de que Jakobsen se fuera al piso y arrollara a una persona que esperaba atenta detrás de las vallas se cayeron varios ciclistas más. Bicicletas llegaron a dar varias vueltas en el aire y la tensión se tomó el desenlance de la etapa.

Todo el mundo del ciclismo se enojó con Groenewegen por el accidente que provocó. Uno de los primeros en reaccionar contra él fue el ciclista belga Remco Evenepoel, compañero de Jakobsen que escribió en su cuenta de Twitter: “Deben suspenderlo de por vida. ¡Maldita sea! Debería darte vergüenza”. El joven corredor borró su publicación minutos después, pero el mensaje le dio la vuelta al mundo.

Lo propio hizo Patrick Lefevere, el director del equipo de Jakobensen. “Tienen que poner a este tipo en la cárcel”, reclamó el técnico. Pocos minutos después, el jefe del holandés insistió: “Voy a la corte, este tipo de acciones tienen que estar fuera del ciclismo. Este es un hecho criminal señor”.

Jakobsen fue inducido en coma farmacológico poco después de la caída. Partes médicos iniciales hablaron de que había sufrido traumatismo cerebral severo y un gran trauma en el paladar. Después se confirmó que el ciclista no tiene lesiones cerebrales o espinales y que las operaciones a las que fue sometido fueron exitosas. De todas maneras, el ‘sprinter’ tiene varias lesiones y sigue delicado de salud.

Este es el video de la impresionante caída que se dio en el final de la primera etapa de la Vuelta a Polonia y los tuits de protesta de los compañeros de Jakobsen:

They have to put this guy of @TeamJumbo in jail 😡

I go to court this kind of actions have to be out of cycling. This is an criminel fact mister @GroenewegenD

— Patrick Lefevere (@PatLefevere) August 5, 2020