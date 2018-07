Posiblemente estos fueron la inspiración de ‘Peto’, quien se dio cuenta de que era enfocado por la cámara de la transmisión del Tour e hizo un gesto similar al de Supermán, volando por los aires.

“Súper Sagan. ¿Listo para triunfo en Chartres?, le escribió la cuenta en Twitter oficial de la carrera, que publicó el simpático momento:

👊💚 SUPER SAGAN 👊💚

Ready for the win in Chartres? @petosagan s'envole-t-il vers la victoire à Chartres ?#TDF2018 pic.twitter.com/UyMtRQDf3b

— Le Tour de France (@LeTour) July 13, 2018