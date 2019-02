Francisco Benítez, comentarista de Caracol Radio en Pereira, expresó que fue avisado este 12 de febrero, día del cumpleaños 75 del equipo y fecha del partido entre Pereira y Real San Andrés, válido por la segunda jornada del torneo de ascenso.

“He recibido una noticia que me ha dejado pegado al techo. Me ha llamado Rubén Darío Marín, jefe de prensa y seguridad del cuadro ‘matecaña’, para manifestarme que por nada del mundo me vaya a presentar a la rueda de prensa del señor Óscar Craviotto porque Craviotto no me quiere ver. Y que si así sucede, Craviotto no dará la rueda de prensa y yo perdería mi escarapela para ingresar al estadio Hernán Ramírez Villegas”, relató.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar “Quintero, la zurda más deliciosa de River en los últimos 20 años”: narrador argentino

Luego explicó la causa del problema: “Hay evidente censura, y todo por haber llamado fracasado al señor Craviotto por lo realizado con Deportivo Pereira en 2016 [cuando perdió el ascenso ante Leones]”.

Y añadió que se mantiene en su posición: “Fracaso, esa es la palabra exacta y no les gusta, por eso censuran a los periodistas que van de frente y dicen las cosas tal y como son. Pero acá seguiremos, contra directivos y técnicos que no hagan su función”.

La rueda de prensa a la que se refiere Benítez es la que hay con los entrenadores después de cada partido del fútbol colombiano.

Acá, el video con la denuncia completa: