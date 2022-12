El legado de Pelé en el fútbol lo catapultó como gigante (y muy adinerada) figura del deporte internacional, el mismo que se revive a propósito de su deceso luego de una dura enfermedad.

La muerte llevó a que muchos de los referentes del balompié expresaran sus condolencias por la partida de un hombre que fue icónico, con tres títulos mundiales con Brasil.

De ahí, a pesar de que existen pruebas que confirman su capacidad en las canchas, ‘O rei’ se encargó de destacar a un futbolista por encima de él, uno que brilló notablemente en el fútbol colombiano.

El ídolo brasileño sorprendió en septiembre de 2009 al ser consultado sobre si creía que era más grande que Diego Maradona al indicar que consideró que el argentino Alfredo Di Stefano fue el mejor de la historia.

“La gente discute si Pelé o Maradona. Di Stéfano es para mí el mejor, era mucho mas completo. Maradona es un gran jugador pero no pateaba bien con la derecha y no hacía gol de cabeza. El único gol de cabeza importante que marcó fue con la mano”, aseguró en rueda de prensa, replicada por As.