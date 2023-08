Paulo Autuori fue confirmado como nuevo director técnico de Cruzeiro en Brasil a poco más de un mes de haber renunciado a Atlético Nacional. El estratega vivió dos ciclos con el cuadro “verdolaga” en los cuales pasó sin pena ni gloria aunque alcanzó un título de Superliga en 2023.

El DT brasileño tuvo un semestre bastante ajetreado con Atlético Nacional, donde fue fuertemente criticado por su sistema de juego aunque sacó resultados importantes y terminó renunciando tras perder la final con Millonarios, pese a que las directivas lo respaldaron, alegando motivos personales.

Sin embargo, Autuori no se quedó sin trabajo después de presunta pelea con referentes en Nacional y ya tiene equipo para dirigir nuevamente en su tierra natal con un viejo conocido. Se trata de Cruzeiro, club que lo confirmó como su nuevo DT, en donde ya fue campeón de la Copa Libertadores en el año 1997 y ahora está jugando en la segunda división de Brasil.

“Campeón de la Libertadores en 1997 como entrenador del club, Autuori será responsable de la gestión y evolución de la metodología futbolística del Cruzeiro, abarcando todos los equipos en las categorías juveniles, fútbol femenino y equipo profesional”, informó el club en su cuenta de Twitter. Allá se encontrara con Helibelton Palacios, exjugador de Nacional.

Paulo Autuori é o novo diretor técnico do Cruzeiro.

Campeão da Libertadores de 1997 como treinador do Clube, Autuori será o responsável pela gestão e evolução da metodologia de futebol do Cruzeiro, com abrangência em todas as equipes das categorias de base, futebol feminino e o… pic.twitter.com/Azi7PdIOhQ

— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) August 4, 2023