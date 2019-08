“Jorge Mendes [empresario del jugador] está cerrando el paso de Radamel Falcao a Galatasaay… El Tigre firmará hasta 2022 por 5 millones de euros más bonos como salario”, trinó el reportero.

Por su parte, el diario turco Sporx señaló que el delantero samario llegará a Estambul este jueves 22 de agosto para someterse a pruebas físicas y médicas y que el viernes 23 podría ser su presentación.

Entre tanto, el medio francés ‘Le 10 Sport’ apuntó que pese a que el Mónaco le ofreció a Falcao renovación por 2 años y aumento de sueldo, pero que el ‘cafetero’ no aceptó las condiciones y determinó dejar el elenco del principado.

Así informan los medios sobre la noticia:

Jorge #Mendes is closing Radamel #Falcao to #Galatasaay. Talks ongoing with Cengiz to finalize the last details of the deal. El Tigre in this week will sign a contract until 2022 by €5M plus bonuses a year as a wages. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 19, 2019