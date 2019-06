El panal se ubicó en todo un asiento del escenario deportivo. Especialistas en la materia hicieron lo posible para retirar a las abejas antes de que iniciara el encuentro correspondiente a cuartos de final, pero no lograron su propósito.

“Las abejas están ganando y permanecen en su asiento por ahora. El bloque está ahora acordonado”, reportó un periodista europeo presente en el estadio.

The bees are winning and remain in their seat for now. The block is now cordoned off. A VIB area.

— James Nalton (@JDNalton) June 7, 2019