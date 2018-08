Los pupilos del también alemán Jürgen Klopp derrotaron 3-1 a Torino en su último partido de pretemporada, con goles de Roberto Firmino, Georginio Wijnaldum y Daniel Sturridge, pero fue Karius quien se llevó todas las miradas a su ingreso.

Lejos de insultarlo, silbarlo o recordarle aquella mala noche, ‘The Kop’ —como se conoce al público de Anfield Road— recibió al guardameta de pie, aplaudiendo sin cesar.

Incluso durante el Mundial, Karius fue objeto de memes, burlas y comparaciones cada vez que un arquero cometía un error en la máxima cita orbital.

El artículo continúa abajo

El propio Karius confesó en rueda de prensa que no esperaba semejante bienvenida, y en su cuenta de Twitter agradeció a la hinchada por la calurosa recepción:

Thank you Anfield for this reception! ❤️👏🏻 #YNWA #LK1 @LFC pic.twitter.com/Ex5jIiQNZs

— Loris Karius (@LorisKarius) August 8, 2018