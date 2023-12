Once Caldas, elenco que está en busca de protagonismo para el 2024, estaría buscando el fichaje de un referente del Junior de Barranquilla, el cual, no pasa los mejores días en la escuadra rojiblanca.

El mercado de fichajes en Colombia ya está empezando a traer nombres que cautivan a los fanáticos del balompié local. Aunque el FPC no ha terminado, y se está entrando en la última jornada de los cuadrangulares semifinales, los equipos ya perfilan sus ideas y posibles fichajes para el próximo año.

Este es el caso de Once Caldas, cuadro que hace muchos años no es protagonista en su país y que, claramente está en deuda con su hinchada. En las últimas horas, diversos periodistas de Manizales han dado a conocer el interés que tiene el cuadro campeón de América por Fredy Hinestroza, deportista que se viene desempeñando en Junior de Barranquilla, pero que, no se encuentra en su mejor nivel.

Hasta la fecha, se conoce que este deportista de 33 años de edad se marcharía en calidad de agente libre hacia Manizales, ya que su contrato con el equipo que comanda Arturo Reyes ya se habría vencido y los directivos de este club no tendría ningún interés en renovarle su vinculación.

En los próximos días se espera que Fredy Hinestroza viaje a su nuevo club, y en compañía de Dayro Moreno, pueda resolver el mal momento que atraviesa el Blanco Blanco, equipo que desconoce su pasado por su racha de malas temporadas.

El equipo blanco de Manizales no tuvo un buen 2023 y hasta estuvo comprometido en la tabla del descenso en un momento del año y por eso ya piensa en refuerzos que lo ayuden a salir de ese mal momento.

Por ello, también adelantan conversaciones con otra figura de la Liga BetPlay.

Facundo Suarez que no tuvo un gran rendimiento en América de Cali podría ser el nuevo delantero de Once Caldas.

