Este encuentro lo reveló en su cuenta de Instagram el goleador retirado de la selección mexicana Carlos Hermosillo. El ahora comentarista aseguró que en un restaurante escuchó la conversación en la que Hurtado le prometió al Jesurún un proyecto para hacer campeón a Colombia.

Hermosillo aseguró que Hurtado “hablaba entre mexicano y argentino; hablaba mucho del fútbol y que él había hecho mucho en Argentina, hablaba de Colombia y que había hecho mucho en México; y que la única vez que le dieron la oportunidad de manejar la selección la sacó campeona en la época de Manuel Lapuente”, cuando México obtuvo el título de la Copa de Oro (1998) y la Copa Confederaciones (1999).

“Les decía: ‘Ustedes me tienen que hacer caso, yo les voy a hacer una agenda, ustedes me tienen que dejar planear muy bien’”, agrega Hermosillo, que también le dijo a la prensa mexicana que “[Hurtado] habló de mucha gente, pero es mejor no decir nombres”.

El futbolista, recordado por sus grandes actuaciones y títulos con el América y el Cruz Azul, dijo que el agente se manejó de forma prepotente y se vendió caro ante los directivos de Colombia, a quienes les pidió que lo dejaran pensar y que ellos hicieran lo demás.

En su post de Instagram, Hermosillo puntualizó: “A los colombianos les deseo lo mejor, porque se lo merecen; pero no saben dónde se meten”.

A lo que probablemente se refiere, es que en México se han escrito muchos artículos en los últimos años sobre Hurtado donde evidencian que es el dueño y señor del mercado de pases en ese país.

En 2008, la revista Proceso calificó a Hurtado como “el oscuro promotor” y en 2015, Forbes lo mencionó en un artículo sobre “el gran (y polémico) negocio de los agentes deportivos”.

En ese mismo año, el portal Fútbol Sapiens lo calificó como “el ‘Señor X’ que mueve los hilos de algo bajo las sombras” y que está detrás de las “situaciones de oscuridad y falta de transparencia” en el fútbol mexicano. Otro portal, Homozapping, asegura que es “el capo del futbol mexicano”.

En todos los medios aseguran que ha puesto jugadores y técnicos en los equipos mexicanos, durante los últimos 20 años, a su antojo porque sabe cómo obtener su lealtad. Además, hace todos los negocios desde Miami, ciudad donde lo vieron con Jesurún.

En su artículo, Homozapping asegura:

“Tiene bajo su control a más de cien jugadores representados, y se ha convertido en el mandamás de la Liga. El millonario promotor obtiene por cada traspaso o movimiento de algún jugador o entrenador representado cerca del 40 por ciento de cada operación, por lo que gana más que el futbolista o la institución que vendió”.

“De Carlos Hurtado podríamos escribir un libro sobre todos los equipos que maneja en la actualidad; de la compra y venta de jugadores que realiza cada torneo, y del control sin medida que ejerce en muchos entrenadores y presidentes”, le dijo en su momento José Antonio García, presidente ejecutivo del Atlante a Proceso, y agregó:

“Toda la gente del futbol lo sabe, pero nadie se atreve a decirlo. En la mayoría de los equipos que él controla sucede siempre una reestructuración, viene otro presidente y nuevos jugadores. Él, desde luego, se frota las manos; es muy hábil para ganar dinero”.

Forbes, por su parte, citó la declaración de otro técnico mexicano: “En alguna ocasión Mario Carrillo comentó a la cadena ESPN que Carlos Hurtado le llamó para pedirle que fuera el técnico de Las Águilas del América, pero con una condición: ‘Me dijo que el club no iba a pagarme a mí, sino a él; y a su vez, él me pagaría un buen salario’”.

Entre tanto, Fútbol Sapiens asegura que “su trabajo es el causante de uno de los problemas que enfrenta el fútbol mexicano y que ha obstaculizado su desarrollo deportivo, este es el manejo de las representaciones de los futbolistas y entrenadores por una sola persona”.

Cabe resaltar que las críticas de Hermosillo no son nuevas, pues en 2017 le dijo al programa mexicano Fútbol Picante que Hurtado “ha engañado y afectado a muchos futbolistas y sus familias”.