Entre tanto, los Juegos Paralímpicos irán del 24 de agosto al 5 de septiembre de 2021, informó el COI en su página web.

Según el texto, las nuevas fechas se eligieron teniendo en cuenta 3 puntos:

Finalmente, se confirmó que quienes ya tenían cupo para Tokio 2020, lo conservarán para 2021.

Los Juegos estaban inicialmente programados para empezar este 24 de julio.

IOC, IPC, Tokyo 2020 Organising Committee and Tokyo Metropolitan Government announce new dates for the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 https://t.co/QITtT5dcl8 pic.twitter.com/DHi4u74ZXa

— Olympics (@Olympics) March 30, 2020