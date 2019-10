La Unión Ciclística Internacional, UCI, determinó ampliar de 18 a 19 el número de escuadras en el WorldTour, al darle entrada al Confidis; además invitó a todas las carreras importantes del calendario 2020 al Direct Energy por el ser el mejor conjunto de segunda división en 2019.

Esto indica que ya hay 20 equipos asegurados en las competencias WorldTour del próximo año, las cuales se disputan con 22 formaciones, es decir que solo quedarán 2 cupos para los cerca de 25 elencos de segunda categoría inscritos ante la UCI que aspiran a estar en esos certámenes bajo la condición de invitados, entre ellos el Arkea.

Este panorama pone en duda la aparición de Nairo Quintana en eventos como el Giro de Italia, Tour de Francia, Vuelta a España, París-Niza, Tirreno-Adrático, Vuelta a Cataluña, Vuelta al País Vasco, Critérium del Dauphine, Vuelta a Suiza y demás citas de primer nivel.

Las medidas no han caído bien entre las escuadras de segunda división, especialmente las italianas, que crearon un movimiento opositor a la dirigencia de la UCI para reclamar por mejores condiciones, ya que se están viendo relegadas y excluidas de casi todo el calendario estelar, según informó el periodista Héctor Urrego en la emisora Antena 2.

The UCI publishes the list of teams eligible for the award of 2020-2022 UCI WorldTour licences and the UCI ProTeams qualified for 2020 UCI WorldTour events https://t.co/ul4UmrZkxs pic.twitter.com/SyHtGSf3se

— UCI_media (@UCI_media) October 24, 2019