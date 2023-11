Una de las novelas más grandes del mercado de fichajes en la NBA llegó a su fin. James Harden fue traspasado por los Sixers y jugará en otro candidato al anillo.

Luego de que en agosto, la ‘Barba’ llamara “mentiroso” a Daryl Morey, presidente de operaciones de Philadelphia 76ers durante un acto promocional en China, se sabía que la dupla formada entre él y Joel Embiid tenía las horas contadas en la franquicia de Pensilvania.

La estrella estadounidense no estuvo presente en la pretemporada y tampoco hizo parte del equipo durante los primeros partidos de la temporada regular, en los que se enfrentaron Lakers y Denver. Además, las relaciones entre los Sixers y Harden estaban tan tensas que al escolta se le había negado el acceso al transporte contra Milwaukee Bucks y Toronto Raptors.

Este martes, el reconocido periodista de la NBA, Adrian Wojnarowski, dio a conocer una de las bombas del mercado de fichajes: James Harden jugará en Los Ángeles Clippers.

Full ESPN story on the Los Angeles Clippers landing guard James Harden in a blockbuster deal with the Philadelphia 76ers https://t.co/gmJL6CEezh

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 31, 2023