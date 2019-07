green

“[Nairo Quintana] No es explosivo. Ya no tiene la capacidad de atacar y separarse de los demás candidatos, siempre está buscando el equilibrio. No ha explotado su potencial”, manifestó el norteamericano en una entrevista al portal web Cyclingnews.

“El colombiano es un gran talento. En 2013 quedó en segundo lugar, pero creo que nunca ganará el Tour de Francia”, enfatizó Lemond.

Cabe señalar que Nairo compartirá este año el liderazgo del Movistar Team con el español Míkel Landa y que ambos pedalistas contarán con el apoyo de Alejandro Valverde, Marc Soler, Andrey Amador, Carlos Verona, Imanol Erviti y Nelson Oliveira.

Finalmente, el tricampeón de la carrera francesa aseguró que Egan Bernal viene mostrando un gran potencial: “Vi los resultados de Bernal en el Tour de Suiza y fue bastante sorprendente. Pero creo que Geraint Thomas sigue siendo el favorito”.