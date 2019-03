Eso hizo que Quintana y Bernal recorrieran los 12,1 kilómetros de extensión que tiene ese puerto de montaña catalán en un tiempo de 33 minutos y 10 segundos, según precisó el portal especializado Climbing Records.

El récord de tiempo en el ascenso al Vallter 2000 lo tenía Nairo Quintana por lo que hizo en 2013, año en el que ganó la etapa de la Vuelta a Cataluña que se definió en esa tradicional subida. Hace seis años, el tiempo que registró el colombiano del equipo Movistar fue de 34 minutos y 19 segundos.

El récord no fue solo para el boyacense y el zipaquereño. Junto a ellos cruzaron la meta el británico Adam Yates, quien ganó la etapa, y el irlandés Dan Martin.

Por su parte, el otro colombiano que figuró en la definición de la primera etapa de montaña de la Vuelta a Cataluña, Miguel Ángel López, llegó dos segundos por detrás de sus cuatro rivales este miércoles.

A. Yates, Bernal, Martin and Quintana climbed Vallter 2000 in 33 min 10 sec, a new record! 👍 Very impressive considering the headwind and the many dead moments. Bernal, Quintana & Yates could have gone much faster. But Nairo said no. 🤷‍♂️ #VoltaCatalunya https://t.co/rxCnd4nzdG pic.twitter.com/m8BbPv6CpG

— Mihai Cazacu (@faustocoppi60) March 27, 2019