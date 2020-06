green

En diálogo con el programa ‘El leñero’, Nairo Quintana denunció que los directivos de Colombia no están haciendo nada para frenar la explotación a la que, según él, están siendo sometidos varios muchachos por parte de aparentes empresarios que buscan plata a costa de ellos.

“Han llegado personas a firmar contratos hasta por 5 temporadas con niños de 15 a 17 años para llevarlos a Europa con autorización de los padres. Les dicen que ficharon a Nairo, a Egan, a ‘Rigo’… Y lo que quieren es descubrir a un eventual campeón para llenarse de dinero”, alertó inicialmente.

Y agregó que al conocer esa situación, ha podido rescatar a unos cuantos: “Los llevan, los meten a sótanos de diferentes países, comiendo y viviendo mal, luego terminan con problemas psicológicos y odiando al ciclismo. Han sido pocos los que hemos podido salvar”.

Además, señaló que él apoya a los nuevos talentos, pero que no es suficiente lo que puede hacer: “Nosotros les decimos a los muchachos que estén tranquilos, que nosotros les colaboramos y los podemos asesorar”.

Pero su ataque no paró ahí, pues luego apuntó directamente a la Federación Colombiana de Ciclismo por la elección de pedalistas para el próximo Tour de l’Avenir, certamen para menores de 25 años.

“Me da pena porque dicen que Nairo siempre es el que pelea y molesta, pero lo que se le dice a la Federación es que hay una cantidad de muchachos muy buenos, con proyección y buscando equipo, pero veo en la preselección que prácticamente todos son profesionales, del WorldTour”, criticó.

“No estoy en contra de la Federación, pero no sé por qué se hizo esa preselección, no sé qué se busca. Hay que darles la oportunidad a los que no tienen equipo. Lleven chicos nuevos, que necesitan vitrina y que pueden representar muy bien al país, incluso con opción de título”, añadió.

La preselección de Colombia la conforman: Andrés Camilo Ardila (UAE Emirates), Santiago Buitrago (Bahrein Mclaren), Daniel Arroyave (UAE Team Colombia), Rafael Pineda (UAE Team Colombia), Jhojan García (Caja Rural) y Juan Fernando Calle (Caja Rural), Jesús David Peña (Colombia Tierra de Atletas) y Diego Camargo (Colombia Tierra de Atletas).

En audio, las palabras de Nairo Quintana (minutos 42:58 y 48:30):