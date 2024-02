Actualmente, el Atlético Nacional de Jhon Bodmer se ubica en la casilla nueve de la Liga con ocho puntos de 18 posibles. Sin duda el apuntado como culpable es el técnico Jhon Bodmer, a quien muchos ya quieren fuera del club.

Así se lo dejaron saber en el duelo ante Millonarios por medio de cánticos, algo que no le gustó al timonel del ‘verdolaga’. Sin embargo, afirmó que no piensa en renunciar.

(Vea también: Atlético Nacional la sacó muy barata: Dimayor tomó impensada decisión por fuego en tribuna)

Pero además de los hinchas, desde los medios también han salido críticas para el bogotano por su bajo rendimiento con el cuadro paisa. Incluso se ha especulado sobre la autonomía que tiene para tomar decisiones con respecto a su plantel.

En la rueda de prensa que se llevó a cabo este jueves en la Sede de Guarne, a Jhon Bodmer le consultaron por este tema y su respuesta fue tajante.

“Yo quisiera saber si con Millonarios alguno de los que jugó fue sugerido. Pongo los jugadores que yo considero que tienen que estar. El proyecto se ha interpretado mal y hay inconformidad con el tema de los jóvenes. Tengo autonomía total, nadie me sugiere jugadores. Si recibiera sugerencias no tendría paz, no tendría como mirar a mis jugadores a la cara”, dijo el DT del ‘Rey de Copas’.