La brecha futbolística entre el fútbol sudamericano y el europeo cada vez es más grande. Además, otras confederaciones se están fortaleciendo. Prueba de ello es la derrota de Palmeiras ante Tigres de México, este con colombianos en el campo, por la mínima diferencia en el Mundial de Clubes que se disputa en Catar.

El equipo brasileño no pudo reflejar por qué fue el campeón de la Copa Libertadores de América y permitió que sucediera algo histórico: es la primera vez que un equipo de la Concacaf llega a la final de este certamen internacional.

Esta es la publicación, en Twitter, de los mexicanos tras la victoria:

Con la derrota, ya son varios los duelos que los clubes sudamericanos no han podido superar, en fases previas al partido definitivo. Casos como el de River Plate frente al Al Ain o el de Atlético Nacional ante Kashima Antlers, que perdieron en la semifinal del torneo, son más recurrentes.

¿Cuál fue el último equipo sudamericano en ganar el Mundial de Clubes?

Muchos años han transcurrido desde que el último equipo de Sudamérica logró un título en este torneo que reúne a los mejores de cada continente. Específicamente, en el 2012, Corinthians le ganó a Chelsea de Inglaterra y se convirtió en el mejor equipo del mundo.

Con un solitario gol del peruano Paolo Guerrero, la escuadra brasileña, aprovechándose de un mal momento de los ingleses, puso en lo más alto a la Confederación Sudamericana de Fútbol después de algún tiempo de no hacerlo.

Tras ese acontecimiento, la competencia no ha sido la misma. Esto no solo pasa en a nivel de clubes, también lo es en competencias de selecciones, ya que Brasil fue la última en quedar campeona de la Copa del Mundo en 2002. Desde ahí, los europeos no han soltado el trono.