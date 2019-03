“¿Ir a un club que ya entrené? Si creo que se trata del club con la estructura y las ambiciones adecuadas, no tendría ningún problema. Es un motivo de orgullo cuando un club en el que has trabajado desea que regreses”, dijo en la cadena Bein Sports, donde es comentarista.

Y entregó la lista de clubes a los que le gustaría dirigir: “No tengo problema para regresar al Chelsea, no tendré problema para regresar al Madrid, al Porto, al Inter, a todos los clubes donde he estado”.

Sin embargo, agregó que desde el elenco ‘madridista’ aún no lo han llamado: ”El único equipo en el que he estado y que un día me ha llamó para regresar ha sido el Chelsea, no el Real Madrid. La gente saca cosas de contexto”.

En el Madrid “hicimos cosas fantásticas, ganamos una liga de un modo único y también tuvimos momentos malos. Cometí errores, pero he mejorado mucho como entrenador y como persona después de esta experiencia”, concluyó.