Radamel Falcao García habló del interés que tiene por él el Galatasaray en la entrevista exclusiva que le concedió a Win Sports. Más allá de asegurar que se ha mantenido al margen del diálogo entre el Mónaco y el equipo turco, el ‘Tigre’ aceptó qué situación fue la que hizo que no descartara continuar su carrera en el conjunto naranja.

“Las manifestaciones de cariño de toda la gente han sido importantes. Soy muy sentimental y en ese aspecto han sabido cómo entrar. Esto hasta que no se firme no está. Yo sé que han hablado con Mónaco y he tratado de mantenerme al margen ahora que estoy entrenando con el equipo”, aseguró Falcao en el diálogo que tuvo con los periodistas César Augusto Londoño y Óscar Rentería.

Esas manifestaciones de cariño de la hinchada del Galatasaray a las que hizo referencia el delantero colombiano son varias. Desde hace varias semanas se están vendiendo camisetas de ese equipo con el número 9 y el nombre de Falcao en Turquía, los aficionados del club han diseñado banderas con fotos del colombiano para presumirlas en los últimos partidos y el perfil de Instagram del ‘Tigre’ está colapsado de peticiones de los turcos para que se vaya del Mónaco al Galatasaray.

Falcao también ha puesto de su parte en la creación de expectativa por su posible llegada a ese equipo. El pasado miércoles, el colombiano felicitó al arquero uruguayo Fernando Muslera por el título de la Supercopa turca que consiguió con el Galatasaray esta semana y este le respondió con bastante cariño: “Come to Galatasaray, ídolo (Ven a Galatasaray, ídolo)”, escribió el guardameta.

Esto fue lo que dijo Falcao de su posible llegada al club turco y varias de las muestras de afecto que ha recibido por parte de los aficionados: