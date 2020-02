green

Tal y como sucedió el día anterior, Juan Sebastián Molano venció al monteriano Álvaro Hodeg en un cerrado esprint en el que también se vio involucrado el vallecaucano Edwin Ávila.

Sin embargo, la potencia de Molano fue tan superior que pudo rebasar con autoridad a Hodeg en pleno remate, pues este se había lanzado primero por la victoria.

Al final, el velocista del equipo UAE Emirtaes cruzó la meta deteniendo el cronómetro en 3:57:00; lo escoltó Ávila con el mismo tiempo, mientras que Hodeg fue tercero. El cuarto lugar lo ocupó Julián David Molano, hermano menor del triunfador.

La fracción, que presentó una larga fuga que no prosperó con 4 hombres encabezados por el español Óscar Sevilla, se disputó sobre 177,7 kilómetros principalmente planos entre Paipa y Sogamoso, donde el lote arribó compacto evitando así diferencias en la general.

Este jueves 14 de febrero el trazado tendrá 168,6 kilómetros con partida en Paipa y llegada en alto de tercera categoría en Santa Rosa de Viterbo.

En video, la victoria de Molano:

Resultados de la etapa:

1. Juan Sebastián Molano (COL – Emirates): 3:57:00

2. Edwin Ávila (COL – Israel Nation): MT

3. Álvaro Hodeg (COL – Deceuninck): MT

4. Julián David Molano (Selección Colombia): MT

5. Jonatán Restrepo (COL – Androni): MT

Clasificación general:

1. Jonathan Caicedo (ECU – Education First): 7:27:10

2. Sergio Andrés Higuita (COL – Education First): MT

3. Daniel Felipe Martínez (COL – Education First): MT

4. Tejay van Garderen (EEUU – Education First): MT

5. Juan Sebastián Molano (COL – Emirates): a 0:40

8. Egan Bernal (COL – Team Ineos): a 0:46

Cuarta etapa: (14 de febrero; 168,6 kms):