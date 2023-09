El fútbol de la Categoría Primera A en Colombia mueve a hinchas y aficionados del deporte jornada tras jornada llenando estadios en Bogotá y otras ciudades.

En la Liga Betplay, Independiente Medellín está como líder con 19 puntos, seguido por Águilas Doradas con 18 y Atlético Nacional con 17.

El viernes disputaron Pasto vs. Jaguares, el sábado Equidad vs. Chicó, Junior vs. Magdalena, DIM vs. Nacional y hoy, 10 de septiembre jugarán América vs. Cali y Millonarios vs. Santa Fe, por lo que hay dos clásicos.

La Liga Betplay y la Copa suelen ser eventos que llenan estadios de diversas ciudades como el Pascual Guerrero en Cali, el Atanasio Girardot en Medellín, el Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla y el Nemesio Camacho El Campín en Bogotá.

El Pascual Guerrero tiene capacidad para recibir a 38.000 seguidores del fútbol, el Atanasio Girardot de 40.943 espectadores que van a partidos y conciertos, el Roberto Meléndez alberga a 46.692, la mayor capacidad en Colombia, y El Campín puede acoger a 39.000 hinchas.

¿Cuáles son las opciones que tienen los equipos de Bogotá de crear su estadio?

Valora Analitik consultó con el viceministro del deporte, Camilo Iguarán, sobre qué tan probable es que los equipos profesionales capitalinos hagan un estadio, dónde se construiría y cuál sería el primero en hacerlo.

“Yo te diría que Millonarios por la estructura empresarial que tiene, es una sociedad anónima, acaba de ser campeón del fútbol profesional colombiano y tiene una de las mayores hinchadas a nivel local y nacional.

Es el equipo que tiene más condiciones o posibilidades de construir ese estadio y en qué parte se haría, creería que en las afueras de Bogotá ya que dentro de la ciudad las opciones de terreno son muy limitadas.

Así que sería en la Autopista Norte o en la salida vía Suba-Cota, ya que hay muchas opciones de adquirir terreno y es muy posible que se pueda construir el estadio”, respondió.

Ello pese a que Bogotá cuenta con un segundo estadio, el Metropolitano de Techo, con capacidad para 10.000 espectadores.

Además, el Nemesio tendrá en 2024 obras de remodelación las cuales ya tienen el requisito para la estructuración financiera, Confis, y se hará en un modelo de asociación público-privada.

El millonario proyecto anunciado por la alcaldesa Claudia López espera lograr lo que hizo Real Madrid en el Bernabéu: techo retráctil, capacidad para 45.000 asistentes, restaurantes, y un espacio para la Filarmónica de Bogotá.

¿Es suficiente con la capacidad del Campín para celebrar partidos de fútbol colombiano?

Para el clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe la Alcaldía junto a la Comisión Local de Fútbol, decidió brindarle un espacio a la hinchada visitante en el Campín, es decir la del cuadro león, para acomodarse en la lateral sur.

Es un partido de alto interés para los hinchas de ambos equipos, por lo que es de alto riesgo de peleas, pues ambos van con necesidad de triunfo para quedar entre los ocho primeros puestos de la tabla de posiciones.

Partiendo de que en el compromiso de Millonarios ante Atlético Nacional el pasado 27 de agosto hubo casa llena con 39.000 hinchas del embajador, puede que Millonarios planee crear su propio recinto de fútbol como lo hizo el Deportivo Cali y sugiere el viceministro.