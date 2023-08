Luego de derrotar a Atlético Nacional y subir al quinto escalón de la Liga BetPlay (12 pts.), en Millonarios solo hay un tema que preocupa: Alberto Gamero.

Y es que el técnico del equipo ‘embajador’ aún no ha firmado su renovación con el club, por lo que se especula si este semestre será el último que dirigirá el samario, teniendo en cuenta que no le faltan pretendientes.

Cabe recordar que Gamero llegó a Millonarios en diciembre de 2019 para sustituir a Jorge Luis Pinto y desde entonces ha conseguido dos títulos con el elenco capitalino: la Copa Colombia 2022 y la Liga 2023-I.

Ante ello, el estratega de 59 años habló en Win Sports sobre su situación contractual y explicó que solo está a una firma para extender su vínculo con Millonarios, el cual se vence a finales de 2023.

“Nada más es firmar, yo estoy tranquilo, feliz, pero no tengo la cabeza puesta en otra parte, solo en Millonarios y me siento bien acá, esa es la realidad”, dijo.

Por último, el DT fue claro al explicar que su renovación no tiene nada que ver con el pedido de jugadores, dando a entender que todo depende de los acuerdos a los que llegue con las directivas.

“Nunca he ligado el contrato mío con los pedidos. Nosotros hemos pedido algunos jugadores, unos han cumplido, otros no, pero no por falta del club, sino por el compromiso de cada uno. En ese aspecto, hemos tenido tranquilidad, porque mi renovación no tiene nada que ver con el pedido de jugadores“, finalizó.