Miguel Ángel Borja continúa con su racha goleadora en Argentina, pues este sábado, 9 de marzo, marcó en el 1-1 entre River Plate e Independiente, correspondiente a la fecha 10 del campeonato argentino.

Justamente, a raíz de la igualdad en el Libertadores de América, salieron a la luz algunos videos del partido, entre ellos, un cruce que tuvo el ‘Colibrí’ con Lucas Nahuel González, una de las figuras del cuadro que dirige Carlos Tévez.

Y es que en las imágenes se ve cómo los jugadores se encaran y cruzan fuertes palabras, después de que Borja tomara por la camiseta a González, en una falta táctica que le costó la tarjeta amarilla al artillero cordobés.

“SE ME PLANTÓ, LO VI GRANDOTE… DIJE ME VOY PARA OTRO LADO” bromeó Saltita por su cruce con Borja. 🤣

Ante la situación, el volante de Independiente fue entrevistado a las afueras del estadio y explicó ante los medios de comunicación que el reclamo a Borja fue porque no lo dejó avanzar, pero que cuando lo vio enfrente decidió hacerse a un lado debido a su tamaño.

“Yo quería seguir y no me dejaba, pero bueno, quedó ahí, no dije nada. Se me plantó, lo vi grandote y dije: ‘Me voy para otro lado'”, precisó el argentino de 23 años.