Tras una racha de malos resultados, Russo renunció este viernes a la dirección del club Alianza Lima, tal como lo anunció la institución.

El técnico de 63 años, se despidió de los jugadores este viernes durante un entrenamiento. Pese a este gesto, algunos hinchas y medios han venido manejando la hipótesis de una posible ruptura con algunos integrantes de la nómina.

“La conexión entre los jugadores de Alianza Lima y el técnico, no digo que sea mala, pero hay una distancia”, dijo el periodista Erick Osores a La República. “O bien se acerca Russo a los jugadores o bien los jugadores rompen esa barrera porque la comunicación no es buena”, había advertido.

Algunos hinchas opinan que este sí fue un factor determinante en su salida, y así lo expresaron en redes sociales:

Por eso el fútbol peruano no progresa no sale adelante por la argolla la camita esa es la huevada el jugador peruano es conformista, no les gusta que los exijan mucho en los entrenamientos esa es la vaina de siempre.

— Enrique (@Enrique49188054) 26 de abril de 2019