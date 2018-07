Gracias por estos 3 años profe. Gracias por tanto. Sentimientos encontrados. El agradecimiento es el que más resalta porque nuestros caminos se hayan cruzado. Gracias por la confianza, fe, seguridad, trabajo, aprendizaje, atrevimiento, apoyo, honestidad, congruencia, apertura, crecimiento, comunicación, la fortaleza para poder aguantar tantas cosas que se dijeron y muchas cosas más. Es uno de los mejores entrenadores que he tenido. El mejor que he tenido en la selección mexicana sin ninguna duda. Lo quiero y admiro muchísimo profesor! Es un extraordinario entrenador pero especialmente un ser humano que me enorgullece tanto haber conocido y compartido tantas cosas juntos! Gracias a todo su cuerpo técnico que son extraordinarios y también excelentes personas! Puras cosas positivas les deseo, porque solamente se merecen eso y mucho más! Hasta pronto profe. Gracias por todo.

A post shared by Javier "Chicharito" Hernandez (@ch14_) on Jul 28, 2018 at 5:07pm PDT