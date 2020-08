Según versiones de prensa, abogados de Lionel Messi habrían enviado una comunicación formal a las oficinas del ‘Barça’ indicando que al jugador le gustaría dar por finalizado su contrato de manera anticipada, pues su vinculación con el elenco ‘culé’ tiene vigencia hasta 2021.

La noticia revolucionó el mundo del fútbol y también a varios aficionados, que inundaron las diferentes redes con todo tipo de memes.

Hasta el momento, no hay anuncios públicos de las partes, por lo que las informaciones al respecto no dejan de estar enmarcadas en el plano de los rumores.

Acá, los memes más ingeniosos:

Wonder if Messi has ever thought of trying out baseball 🤔 pic.twitter.com/zJqOQOYUlf

— Fresno Grizzlies (@FresnoGrizzlies) August 25, 2020