Gabriel Meluk dijo en Conexión, programa del canal Win, que al tema se le “está poniendo mucha tiza” porque Sebastián Viera se expresó de manera “coloquial” durante una entrevista jocosa que dio a través de redes sociales.

“Viera no dijo ninguna mentira, a Millonarios lo tiene de hijo… Y lo tiene de hijo porque lo sacó en unos penaltis de una final y le hace goles de tiro libre. ¿Es mentira, dijo algo incorrecto?, preguntó.

Y añadió que el guardameta uruguayo tampoco se equivocó al señalar en la misma nota que “prefería ser barrendero o carpintero antes que ir a Atlético Nacional”.

“Que no quiera ir a Nacional me parece correcto, está en todo su derecho, y más en este mundo del fútbol, donde decir cosas para molestar al otro es tan natural y hasta bien visto; no cometió ningún irrespeto”, explicó.

