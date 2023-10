El expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, anunció que recurrirá la suspensión por tres años impuesta este lunes por la Fifa por el beso forzado a la jugadora Jenni Hermoso.

“Desde ahora anuncio que voy a apelar”, afirmó Rubiales en un comunicado en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

La reacción de Rubiales llega después de que la Fifa le haya inhabilitado “para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante tres años, tanto en el ámbito nacional como internacional” por el beso forzado a Hermoso tras la victoria de España ante Inglaterra en la final del Mundial de Australia.

El organismo rector del fútbol mundial considera que “su conducta ha infringido el artículo 13 del Código Disciplinario” en el que se regula la “conducta ofensiva y violaciones de los principios del juego limpio”.

En su comunicado, Rubiales se queja de que la Fifa no le ha facilitado los fundamentos de la decisión, que ha sido publicada “a la vez que se me enviaba”.

“Teniendo en cuenta que todavía no nos han facilitado los fundamentos (de nuevo), solamente puedo asegurar que en todo momento he mantenido una versión de los hechos que es la verdad de lo sucedido”, afirmó Rubiales.

Esta versión “es la misma que voy a mantener hasta que termine el procedimiento”, añadió Rubiales, que siempre ha defendido que el beso a Hermoso fue “consentido”, al contrario de lo que afirma la jugadora.

El expresidente, que fue inicialmente suspendido por noventa días por la Fifa en agosto, se queja de que tras la apertura de ese expediente en su contra no se respetó su periodo de diez días para presentar alegaciones.

“A los 2 días de concederme un plazo de 10 se me notificó la suspensión cautelar de mi cargo de presidente de la RFEF, sin haberme escuchado”, aseguró, añadiendo, que tampoco conoce los fundamentos de esa primera suspensión.

🚨 FIFA has banned former Spanish FA boss Luis Rubiales from football for three years after he kissed Jenni Hermoso pic.twitter.com/TGQsCFZAi9

— PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) October 30, 2023