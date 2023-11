El futbolista colombiano Luis Díaz es uno de los jugadores más importantes del Liverpool actualmente, pues su forma de encarar, rematar de larga distancia, su velocidad y varias características más hacen que sea un jugador muy llamativo para todo el mundo.

(Ver también: Conmovedora llegada de Luis Díaz a Barranquilla; su padre no dejó de llorar)

Además, su carisma y humildad también han hecho que las personas lo quieran, al punto que durante los complicados días que vivió debido al secuestro de su padre, sus compañeros y los hinchas le dedicaron hechos y cantos a su favor.

De hecho, ese mismo talento y forma de ser han hecho que otros clubes se fijen en él, aunque aún tenga muchos años de contrato con el conjunto inglés.

Uno de esos equipos que ha mostrado interés en el colombiano es el Barcelona de España, pues, según dio a conocer el periodista argentino Christian Martin, el club catalán iría en búsqueda del colombiano en el próximo mercado de transferencias para reforzarse de cara a la temporada 2024-2025 y hasta harían trueque con otra figura de la institución.

Ahora, si bien esta situación sorprendió tanto a los aficionados colombianos como a los del Liverpool, hay que tener en cuenta que esta no es la primera vez que el cuadro español muestra interés en el guajiro de 26 años, sino que antes ya hubo incluso contactos.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, vino a Colombia en 2022 para apoyar las labores de la Fundación FC Barcelona, la cual trabaja en varios municipios del país. En ese entonces, atendió a los medios de comunicación en Bogotá y confesó que el club tiene un gusto particular por el extremo colombiano, pero que era muy complicado por temas económicos, principalmente.

“En ese momento, nosotros acabábamos de aterrizar en el club y Liverpool se nos adelantó, pero sí estuvimos considerando su incorporación. Ahora, hay que tener en cuenta estábamos con una situación económica que teníamos que resolver y revertir. Liverpool se nos adelantó y ya está. Es un gran jugador, pero pertenece a Liverpool y por eso no puedo hablar mas de esto”, dijo Laporta en 2022.

Lee También

Cabe recordar que Luis Díaz llegó a Liverpool en el mercado de invierno de 2022, adaptándose rápidamente al estilo de juego de Jurgen Klopp y por eso se ganó la confianza tan rápido.

Por su parte, Barcelona tenía líos económicos muy importantes, pero independientemente de eso en ese mismo mercado pudo concretar la contratación de jugadores como Ferrán Torres, Dani Alves, Adama Traoré y Aubameyang.

Ahora, otro tema importante es que el futbolista colombiano tiene contrato hasta 2027 con los ‘Reds’, por lo que si algún equipo quiere llevárselo, debe pagar la cláusula de recisión, la cual, según el Observatorio histórico de Fútbol (CIES), ronda los 110 millones de euros.

(Ver también: A papá de Luis Díaz lo falseó persona que trabajaba con él; lo engañó antes del secuestro)

Además, hay que destacar que en esa posición Barcelona cuenta con el portugués Joao Félix, quien está cedido por parte del Atlético de Madrid por una temporada, pero el director deportivo del conjunto español, el exjugador Deco, dijo que esperan tenerlo, por lo menos, por un año más más, por lo que Díaz no sería titular indiscutible.

🚨🔵🔴 Barça director Deco: “No doubts, we want to keep both Joao Felix and Cancelo also next season and for the future. They’re key players for us and they’re happy here”.

“It’s still early but we will think about the negotiation, we are happy with both of them”, told RAC1. pic.twitter.com/ca7PephrHF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 14, 2023