En el estadio de Tánger, ubicado en el país africano de Marruecos, dio inicio el 1 de febrero el Mundial de Clubes de la Fifa. Un evento que enfrenta a los equipos campeones de las seis confederaciones de fútbol y al campeón liguero del país organizador, en busca del ganador absoluto y campeón mundial del fútbol.

Para la edición decimonovena de este certamen (XIX) se contará nuevamente con la presencia del equipo más ganador del formato actual, el Real Madrid (4 títulos), actual campeón de la Uefa Champions League. De igual forma, estará el equipo brasileño, ganador de la Copa Libertadores de América 2022, el Flamengo. Equipos que parten como favoritos para disputar una hipotética final en este mundial de clubes.

El primer encuentro se disputó entre el Al-Ahly Sporting Club (Egipto) y el Auckland City Football Club (Nueva Zelanda), el cual dejó como ganador al equipo egipcio con un resultado de 3-0, logrando pasar a la siguiente ronda y eliminando al Auckland City (cuenta con 9 presencias en el torneo) del mundial.

🇪🇬➡️ Al Ahly cruise past Auckland City to advance to the second round.#ClubWC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 1, 2023

Los siguientes partidos serán el próximo sábado 4 de febrero, donde se enfrentará el equipo local Wydad AC (Marruecos) contra el Al-Hilal Saudi Football Club (Arabia Saudita) a las 9:30 de la mañana, hora colombiana. Por otra parte, el otro juego de la jornada será a las 12 del medio día, también de Colombia, el cual será disputado entre el Al-Ahly Sporting Club (Egipto), que clasificó en el primer juego, contra el equipo de Estados Unidos, el Seattle Sounders Football Club.

Estos dos encuentros dejarán a otros dos equipos clasificados a las semifinales del torneo, donde tendrán la osadía de enfrentarse, en esa instancia, al Flamengo de Brasil y al Real Madrid de España, buscando el batacazo para llegar a la final, dejando por fuera a estos grandes equipos.

THE CCL CHAMPS HAVE ARRIVED IN MOROCCO 🔥 pic.twitter.com/X4wu6p8nxD — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) February 3, 2023

Por otra parte, esta versión del Mundial de Clubes 2023, contará con la presencia de tres jugadores colombianos. Por el lado del equipo estadounidense, el Seattle Sounders, tiene en su nómina al central Yeimar Gómez Andrade y al delantero Freddy Montero. Además, Gustavo Cuéllar, quien milita en el Al-Hilal también dirá presente. La final del Mundial de Clubes se llevará a cabo en el estadio Príncipe Moulay Abdellah, en Rabat, capital de Marruecos, el próximo sábado 11 de febrero a las 2 de la tarde hora de Colombia.