Hugo Orlando ‘el Loco’ Gatti entregó sus declaraciones una semana y media después de haber sido ingresado a la clínica de Madrid en la que se encuentra y desde donde afirmó haber sido asintomático.

“Lo mío nunca fue nada terrible… Estoy bien, con ganas de salir de acá. Nunca estuve en peligro… No presenté síntomas y eso me sorprendió. Toda la vida he tenido tos, pero no me dio fiebre ni dolor”, relató.

De esta manera, desmintió a su hijo Lucas, quien afirmó en su momento que su padre había sido hospitalizado porque “estaba bastante jodido”.

Gatti también dijo que no ha temido por su vida, que espera tener su alta médica en una semana y que ha tomado esta situación como una lección.

“Hasta Maradona creía que me iba de este mundo, pero nunca tuve miedo… Esto te envejece mentalmente, te hace ver que no eres imbatible. Al mismo tiempo, te hace más fuerte y aprendes de la vida”, apuntó.

Finalmente, dijo que quiere regresar a su país y ver fútbol nuevamente: “Creo que esto es un sueño que tiene que terminar para que empiece un sueño nuevo y la vida sea normal, libre”.

