La demora se presentó debido a que cuando los 2 equipos salieron a la cancha del estadio ‘La Bombonera’, casa de Boca Juniors, cayó papel picado por montones desde una de las tribunas.

Esto hizo que el sector aledaño a los bancos de suplentes quedara blanco y el balón no se pudiera identificar, lo que llevó a los oficiales del VAR a pedir que se despejara el césped.

Lo particular es que un puñado de operarios con máquinas sopladoras agruparon los papelitos cerca de las zonas técnicas, lo que no sirvió de nada porque el viento los devolvió a la cancha, motivo por que el los encargados no tuvieron más remedio que esparcirlos por todo el terreno de juego.

El cotejo de ida quedó 2-0 a favor de River Plate; el que pase a la final deberá disputar el título frente al ganador de la serie entre las escuadras brasieleñas Gremio y Flamengo.

En video, así trataron de limpiar la cancha:

A quien se le ocurrió tirar semejante cantidad de papelitos. Somos un bochorno!!!! pic.twitter.com/Irb2zoylUp — Titi Fernandez (@titifernandez1) October 23, 2019

Acá, la salida de los equipos a la cancha: