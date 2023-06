La mala noticia se protocolizó. No hubo milagro de último minuto. Luego de casi dos décadas de participar en el Torneo de Ascenso, Valledupar Fútbol Club se marchó y dejó a la capital del Cesar -por lo menos hasta el momento- sin fútbol profesional.

La decisión de llevarse al equipo para otra ciudad fue tomada por el máximo accionista del club, Luis Baena, y respaldada por la Junta Directiva, que se llevó a cabo este jueves de manera virtual.

Se conoció que la votación fue de cuatro votos a favor y uno en contra, en la cual se impusieron ampliamente los miembros que representan a la empresa Societa Sportiva NBS, mientras que Jesualdo Morelli Socarrás, que representa a los accionistas minoritarios, fue derrotado.

El propio presidente de la institución, Nicolás Baena, había anticipado a EL PILÓN su decisión tras señalar que todo estaba adelantado para que Valledupar FC cambiara de sede deportiva y de razón social.

Nicolás, hijo del accionista mayoritario del club, dijo que ya tienen todo acordado para que el municipio de Soacha, en Cundinamarca, sea su nueva casa.

Adelantó Baena que solo falta la confirmación en la Asamblea Extraordinaria de la Dimayor -a realizarse el próximo 6 de julio- pero que ya tienen la aprobación del nuevo estadio por parte del ente que rige el fútbol profesional colombiano.

Según Baena, la ‘gota que rebosó el vaso’ -además de la falta de apoyo, tanto del sector privado como público- fue la manera cómo se ofreció desde estos mismos sectores respaldo económico al club Águilas Rionegro de la máxima categoría, mientras se ignoraba al cuadro vallenato.

“El detonante de esto es cuando vemos que las personas que no nos quieren ayudar, que nos dicen que no tienen cómo, que no nos contestan, que no nos reciben, después van y buscan a un equipo como Águilas Doradas para traerlo, ofreciéndole sumas a lo que nosotros ni nos acercábamos, se nos hizo muy extraño que no nos quieran en la ciudad. Entonces nosotros a raíz de eso, hemos estado buscando opciones para la mejoría del club, esa es la realidad. Nadie nos ha recibido, no nos han buscado, hemos buscado reuniones, hace un año y medio, ustedes saben que las personas que toman determinaciones no nos han querido recibir las llamadas, ya vamos para 1 año y medio, se nos ha vuelto algo que no estamos conformes con eso y estamos buscando opciones para la mejoría del club”, dijo Baena.