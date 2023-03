Yeison Gordillo tuvo una entrevista con el ‘Vbar’ de Caracol Radio, en la cual, mostró su descontento luego de su irregular paso por Junior de Barranquilla.

Aunque Yeison Gordillo ya no hace parte del elenco dirigido por Arturo Reyes, sigue dejando mucho de que hablar, y aunque la mayoría de los comentarios relacionados a él son negativos, nadie puede negar que era uno de los jugadores más talentosos de la plantilla barranquillera el año pasado.

(Vea también: Arturo Reyes reveló qué piensa sobre ‘Juanfer’ Quintero en Junior: “Espectacular”)

El actual jugador de Unión de Santa Fe, habló para los micrófonos del Vbar Caracol, y expresó un sinfín de cosas que pueden cambiar la mirada de los fanáticos del Tiburón con relación a él.

El volante expresó: “Mi sueño hace 2 o 3 años era jugar en Junior, para nadie es un secreto. Siempre busqué la forma, los técnicos que estuvieron me querían tener en cuenta, los directivos tuvieron contacto conmigo todos los años y cuando se me dio la oportunidad no lo dudé. Dejé muchas cosas, dejé de ir al exterior por ir a Junior y fui con una ilusión”.

(Vea también: Árbitro que permitió ‘show’ de ‘Dibu’ Martínez en Copa América les pitará al Tolima y Junior)

Luego, realizó la siguiente declaración, la cual dejó impactados a todos los oyentes de este popular espacio periodístico: “Después tengo la confianza en que me van a dar la oportunidad de hacer una pretemporada y seguir en el equipo. En lo personal, no creo que me haya ido tan mal. A final de diciembre me llaman de la parte directiva y me dicen que el DT no va a contar conmigo y que busque equipo. Me coge de sorpresa porque estaba fuera del país en vacaciones. ¿Quién me va a atender un 30 de diciembre?”.

Por último, habló sobre el entrenador del Junior, Arturo Reyes. “Arturo Reyes no habló conmigo. Es algo que me sorprendió porque cuando llegó teníamos una relación muy amigable. Cuando volvimos de vacaciones nunca se tomó el tiempo para conversar conmigo y decirme que no iba a contar con mis capacidades o que simplemente tenía otros planes para su equipo. Siempre me lo manifestaron los dirigentes”, concluyó.