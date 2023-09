El reconocido centrocampista francés Paul Pogba, quien actualmente forma parte de la Juventus de Turín, que se perdió esta temporada los torneos internacionales por sanción, se encuentra en el centro de un posible escándalo de dopaje, según informaciones publicadas por medios italianos. Aunque la noticia aún no ha sido confirmada oficialmente, el impacto de esta revelación ha generado gran preocupación en el mundo del fútbol.

La información que ha trascendido indica que Pogba, amigo cercano de Juan Guillermo Cuadrado, habría dado positivo en un test de dopaje al que fue sometido después del partido de la Serie A (Primera División) que enfrentó al Juventus contra el Udinese el pasado 20 de agosto. Cabe señalar que el jugador no participó en el mencionado partido, ya que se encontraba en el banquillo.

🚨 BREAKING: Paul Pogba has tested positive for testosterone after Udinese – Juventus on August 20! 💉

(Source: @Gazzetta_it ) pic.twitter.com/Eq64Ftmyop

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 11, 2023