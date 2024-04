A un par de días de comenzar el Giro de Italia, el UAE Emirates dio a conocer la lista de corredores con la que busca llevarse la “maglia rosa”. El nombre de Tadej Pogacar es el que se lleva todos los focos, de entrada es uno de los máximos favoritos para ganar la prestigiosa carrera. También apostarán a las llegadas en esprinter con el colombiano Juan Sebastián Molano.

La selecta lista la completan el polaco Rafal Majka, el austriaco Felix Grossschartner y el esloveno Domen Novak. Igualmente, estarán el portugués Rui Olivera, el danés Mikkel Bjerg y el noruego Vegard Stake Laengen.

Por medio de sus redes sociales, el equipo de los Emiratos Árabes Unidos presentó al equipo:

El primer Giro para Pogacar

El corredor esloveno disputará por primera vez la prestigiosa carrera, ya que en la edición del 2023 no pudo asistir por decisión técnica. El líder del UAE es llamado a ser uno de los corredores que gane la clasificación general y a llevarse el triunfo en las etapas de montaña donde podría marcar grandes diferencias.

“La preparación para el Giro ha ido muy bien. No he corrido mucho en lo que va del año, solo diez días, así que todavía me siento fresco y listo para mi primer Giro. Es una carrera con la que he estado soñando durante mucho tiempo”, afirmó Pogacar, en declaraciones recogidas por el UAE Team Emirates.

Juan Sebastián Molano confirmado para el Giro 2024

El ciclista de Paipa, Boyacá, Juan Sebastián Molano, fue confirmado para disputar las etapas llanas que terminen en esprint. El especialista en embalajes lleva dos años sin asistir a esta competencia.

Molano tendrá el apoyo del corredor portugués Rui Oliveira en los embalajes.

El paipano se suma a los seis colombianos que estarán presentes en el Giro, Nairo Quintana, Éiner Rubio y Fernando Gaviria del Movistar Team, Esteban Chávez del EF Education EasyPost, Jhonatan Restrepo con el Polti Kometa y Daniel Felipe Martínez con el Bora.

