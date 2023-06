Después de muchas idas y venidas, Juan Guillermo Cuadrado ya tendría clara la decisión que va a tomar con su futuro en la Juventus, club en el que ha estado en los últimos 8 años. Según el periodista Fabrizio Romano, especializado en transferencias, el colombiano no llegó a un acuerdo con el club italiano y no renovaría su contrato.

Juan Cuadrado will leave Juventus as a free agent. Decision made on both club and player side, they will part ways. 🇨🇴

There are many clubs keen on signing Cuadrado, waiting on best option. pic.twitter.com/KGNddsE9dn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2023