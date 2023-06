Juan Guillermo Cuadrado es centro de la noticia en Europa, debido a que su etapa en la ‘Vecchia Signora’ estaría cerca finalizar, pese a que en declaraciones recientes el volante señaló que tenía una oferta para renovar con el club por un año.

“Me han hecho una propuesta, pero en este momento no estoy pensando en eso. Les he dicho que habláramos después. Ojalá podamos llegar a un acuerdo y seguir en la élite”, dijo el antioqueño de 35 años, que está concentrado con la Selección Colombia.

Sin embargo, este miércoles 14 de junio, en Italia le dieron una mala noticia al mundialista con la ‘Tricolor’, pues, según la Gazzetta dello Sport, Juventus ya habría tomado la decisión de dejar ir al futbolista luego de 8 años vistiendo la camiseta.

“Cuadrado ha venido a despedirse luego de ocho temporadas, tras una buena relación caracterizada en los últimos años por demasiados malentendidos… La Juve deja ir a Cuadrado para una evaluación de rentabilidad. Y no podía ser de otra manera para un futbolista de 35 años, que desde hace varios meses bajó considerablemente su nivel de rendimiento“, precisó el medio italiano.

Juan Guillermo Cuadrado tendría ofertas en España y Turquía

Ante la información brindada en Italia, en Noticias Caracol explicaron que a Cuadrado no le faltarían pretendientes y comentaron que en España y Turquía habrían equipos interesados en sus servicios.

De hecho, en el noticiero replicaron versiones de la prensa española que indicaron que el Valencia CF sería uno de los clubes que podría tentar al ex Independiente Medellín, quien es referente de la Selección Colombia al mando de Néstor Lorenzo.

Finalmente, la Gazzetta dello Sport comunicó que el Besiktas, de Turquía, es un destino que toma fuerza para el futuro de Cuadrado, ya que su actual entrenador es Vincenzo Montella, quien lo tuvo en Fiorentina.

Cabe recordar que Besiktas se está familiarizando con los colombianos en este mercado de pases, puesto que los rumores también vinculan a James Rodríguez y Yerry Mina.