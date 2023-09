El grupo de la Selección Colombia ya está completo en Barranquilla, por lo que todos los jugadores convocados están bajo las órdenes del técnico Néstor Lorenzo para preparar el primer compromiso de las eliminatorias contra la Selección de Venezuela el jueves 7 de septiembre a las 6 de la tarde.

(Ver también: James Rodríguez le prometió regalazo a niño que lo esperó por varias horas en Barranquilla)

Este será un compromiso muy cerrado, como casi todos contra esa selección, por lo que el argentino deberá buscar variantes ofensivas importantes para poder abrir la defensa y así marcar una diferencia en el estadio metropolitano de Barranquilla.

Una de esas armas que tiene Lorenzo dentro de sus jugadores es Juan Fernando Quintero, el mediocampista que actualmente juega en Racing de Argentina, quien regresó a Barranquilla tres meses después de su salida del Junior, pero con buenos sentimientos y recuerdos de su paso por el equipo ‘tiburón’.

📸 ¡𝑯𝒐𝒍𝒂 𝑱𝒖𝒂𝒏𝒇𝒆𝒓, 𝒒𝒖𝒆́ 𝒃𝒖𝒆𝒏𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒗𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒆! Juan Fernando Quintero, desde 🇦🇷 para nuestra Selección 💛💛💙❤️#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/i8Ib6UMEGY — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 4, 2023

Apenas completó el primer entrenamiento, el antioqueño atendió a los medios de comunicación y lo primero que le pidió a la afición de la Selección Colombia es que crean en el equipo y en el proyecto porque el proceso va por buen camino.

“Pueden estar tranquilos, tenemos muy buen equipo, tenemos una mentalidad que nos ha servido y nos va a servir a lo largo de la eliminatoria”, comenzó explicando el mediocampista en la zona mixta del entrenamiento del combinado ‘cafetero’.

Además, sobre el técnico agregó: “Es una persona que nos conoce mucho, porque ya tuvo la oportunidad y el tiempo. Eso es importante. Además, viene haciendo las cosas bien en los partidos amistosos, pero para nadie es un secreto que en las eliminatorias los partidos pesan el doble”.

Lee También

Finalmente, sobre el partido contra Venezuela, que para Colombia nunca es fácil, Quintero aseguró: “Es diferente, ya todos empezamos desde cero, ellos tienen la oportunidad de jugar de visitantes y vendrán a robar puntos, nosotros tenemos que salir a mostrar nuestro fútbol”.

Cabe recordar que de los últimos 10 compromisos por eliminatorias, Colombia ha superado a Venezuela en 4 oportunidades, empatando 3 y perdiendo otras 3 veces. De hecho, el más reciente compromiso fue el último de las eliminatorias rumbo a Catar el 29 de marzo de 2022, cuando el combinado nacional ganó por 0-1 con gol de James Rodríguez desde el punto penalti.

Qué dijo Juan Fernando Quintero sobre su salida del Junior

Ahora, por otro lado, los medios barranquilleros aprovecharon para preguntarle, nuevamente, por su salida del Junior, equipo que juega en el estadio que recibe a la Selección Colombia, a lo que Quintero contestó: “En Junior no hubo un problema de si me acomodaba o no, todo el mundo sabe lo que pasó. Hoy estoy enfocado a la Selección, en lo que puedo dar para mi país, estoy muy contento y esperanzado para lo que viene”.

(Ver también: Definida la hora del partido Chile vs. Colombia por las Eliminatorias al Mundial 2026)

“Significa mucho, es la casa de la selección, siempre lo dije, es un lugar especial para mi después de lo que pude estar en Junior, es muy bonito representar a nuestro país”, explicó Quintero sobre su regreso al Metropolitano.

Finalmente, aseguró que está feliz porque el club ha retomado su rumbo y que espera que puedan clasificar a los ocho y luchar por el campeonato.