De la llegada de Juan Fernando Quintero a la ciudad de Barranquilla, para reunirse con Alejandro Char, exalcalde de la ciudad y uno de los que toma decisiones en Junior, han pasado varios días y aún nada de anuncio oficial. Y en la noche del 10 de enero, el periodista Fabio Poveda afirmó que el tema está “caído”.

A pesar de que se ha dicho que el jugador prefería la oferta del equipo ‘tiburón’, sobre lo que se hablaba del Flamengo, también han ido conociéndose algunos detalles de lo que podría trabar y hasta frustrar esta gran incorporación para el FPC. Esto sería por temas económicos y cifras de gran nivel, tanto para decir que sería un acuerdo histórico.

Las versiones siguen aumentando, pero todas confluyen en el tema económico y en desacuerdos que habría entre los máximos directivos del Junior; entre Fuad Char (el papá) y ‘Alex’ Char (uno de sus hijos). Todo esto ha salido desde la misma prensa ‘quillera’, lejos de ser una forma de complicar el negocio.

Los Char en desacuerdo por lo que le pide ‘Juanfer’ Quintero al Junior

Para explicar esta situación, hay que recordar que Quintero llegaría libre, después de que no se diera su renovación con River Plate por cuenta de la diferencia en la forma de pago. El jugador esperaba que fuera en dólares, pero el club gaucho está impedido para hacerlo con un nuevo contrato por las medidas que ha tomado el gobierno de ese país en medio de la crisis, inflación y devaluación del peso argentino.

Por eso, al quedar sin contrato, las opciones se abrían para Juan Fernando y la conversación más seria fue con el equipo barranquillero. Y según periodistas, que consultaron fuentes cercanas al jugador, ya estaba decidido por Junior y la última palabra la tenían los directivos del equipo de ‘curramba’ para aceptar la petición de Quintero.

Todo eso se manejó en la primera semana del 2023, pero la segunda empezó con novedades y problemas. Al estudiar las cifras entre los dueños del equipo, hubo desacuerdos entre ‘el jefe’ de la familia y uno de sus hijos, así lo dijo el periodista barranquillero Fabio Poveda en su cuenta de Twitter: “Voy a informar algo que no me gustaría porque estoy tan ilusionado como todo el juniorismo. A esta hora, 8:50 p. m. del Martes 10 de Enero, @juanferquinte10 no será contratado por Junior. Las cifras son demasiado elevadas”.

Y en el programa ‘De Fútbol Se Habla Así’, de D Sports Colombia, él mismo dijo que aún no se puede decir que el jugador llegará porque los Char están divididos:

“No es fácil, porque la cifra es escandalosamente alta para nuestro fútbol. Si esto se llega a dar, ‘JuanFer’ Quintero será el jugador mejor pago de la historia del fútbol colombiano y no creo que llegue alguien a acercársele, en muchísimos años. No está fácil, creo que se va a dar, pero no está fácil el tema. Y hay unos enfrentamientos en la familia, hay unos que no están muy de acuerdo ni convencidos, todavía, en la familia Char y otros que sí. Como el exalcalde Alejandro Char, que es el que más está apoyando que se dé esta negociación”.

Aunque suene muy fuerte, por lo menos hasta la noche del mismo 10 de enero, Poveda afirmó: “En este momento eso está caído. ‘JuanFer’ Quiere jugar en Junior. Lo de Flamengo ‘se cayó’…”.

Para hacer el equilibrio en las cifras, se hablaba de llegar a cerca de 30.000 abonados, como dijo Juan Salvador Bárcena en ‘Habla Deportes’. Si no ocurre esto, la familia tendría que poner el grueso del pago de 2 a 3 millones de dólares, y algunos ‘bonos’ que se mencionan en el contrato o en la compra de los derechos:

“En la parte económica, don Fuad ha puesto un ‘pero’ que se puede resolver y hay distintas vías. Y creo que, al venir ‘JuanFer’, acá a Barranquilla, empuja mucho más la situación. Están cuadrando la compra del pase y una de las maneras que Junior quiere el ingreso es con su plan de abonos, por eso es muy importante que las personas se abonen y, quizás, ese plan de abonos pueda servir para resolver esta situación. No está ni descartado, no está cancelado, es una negociación compleja. Están discutiendo la parte económica. Para los 3 millones, con 30.000 abonos, se suma ese dinero”.

Y para cerrar el día, diferentes periodistas deportivos que han estado atentos a la negociación, dieron sus lecturas y datos conseguidos. Como Juan Felipe Cadavid, que había adelantado que ‘JuanFer’ Quintero había decidido por Junior y que ahora reiteró en Twitter: “Mi último contacto del lado del jugador y la prioridad seguía siendo Junior, por eso siempre puse, LA PELOTA LA TIENEN LOS DIRECTIVOS”.

Y Felipe Sierra, no solo se refirió al tema, sino que sumó a Columbus Crew de la MLS y a Internacional de Porto Alegre, de Brasil, como nuevos competidores por el zurdo: “Lo que hace complicado contratar a Juan Fernando Quintero [29] es el bono a la firma. A esta hora #Junior no llega a esa cifra, tal y como cuenta @FabioPovedaRuiz. #Flamengo no quiso avanzar, #ColumbusCrew espera e #Internacional entró fuertemente en la pelea”.

Así se resume un nuevo capítulo de ‘la novela’ de Juan Fernando Quintero, Junior y la familia Char. Mientras tanto, desde las cuentas del jugador le dan ‘me gusta’ a todo lo que se publica sobre el tema, haciendo crecer la ilusión ‘tiburona’.